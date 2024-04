Scary Movie | annunciato un reboot della parodia horror più spassosa che ci sia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 12 aprile 2024) Al CinemaCom di Las Vegas le novità non finiscono di sorprendere ed ora tutti i fan dell’(e non) attendo con trepidazione l’uscita deldi. Paramount Pictures e Miramax, in collaborazione con il produttore di “Fast and Furious” Neal H. Moritz, faranno risorgere il franchise inattivo ormai dal 2013. Con il ritorno di Scream nelle sale cinematografiche, ed il genereche continua a spaccare al botteghino, si sapeva che era solo questione di tempo prima che tornasse la saga di. E tutto ciò avverrà anche abbastanza presto, considerando che sarà prodotto nell’autunno del 2024 e dovrebbe arrivare nelle sale nel 2025. Il film del 2000va i filmdell’epoca (tra cui Scream, So cosa hai ...