Scacciapensieri Aggiudicati gli attesi lavori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Nel 2024, al compimento del settimo anno, non è stato apposto un cartello di ’buon compleanno’ come accaduto in passato, forse perché per il semaforo in strada disi avvicina il momento dell’addio. La consegna deisi avvicina, probabilmente entro il mese di aprile, dopo l’aggiudicazione dell’appalto alla ditta Imprecal della provincia di Avellino, che ha offerto un ribasso del 15,15 per cento sull’importo a base d’asta, intorno ai 700mila euro. Alla fine, tra oneri per la sicurezza e Iva, la spesa per l’amministrazione comunale sarà di circa 800mila euro, per risolvere una volta per tutte la situazione dovuta alla frana che è andata a colpire un punto particolarmente stretto della strada, rendendo impraticabile per motivi di sicurezza il passaggio di due mezzo in contemporanea. E determinando così quel senso unico alternato, ...