Scacchi | Torneo dei Candidati 2024 | riscatto di Firouzja | nel femminile a segno Lei Tingjie

(Di venerdì 12 aprile 2024) Giornata importante, anche se non da fuochi d’artificio, per ildeiin corso di svolgimento a Toronto, Canada. Termina, nei fatti, il “girone d’andata” per quanto riguarda i tornei di stampo maschile e, e lo fa definendo due leader solitari. In un caso, la questione è involontariamente provocata da Alireza. Il francese si toglie dall’ultimo posto e, dopo una mattina passata a giocare 10 partite blitz con il Maestro FIDE iraniano Artin Ashraf, batte il co-leader della classifica D Gukesh (che di nome fa Dommaraju, ma nell’ambiente nessuno usa altro che la D iniziale). L’esito è incredibile, perché con entrambi in ristrettezze (enormi) di tempo èa pescare dal cilindro una combinazione di matto che Gukesh, con pochi secondi a ...