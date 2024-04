Sassuolo-Inter Women | Guarino comunica le convocate | ancora un’assenza

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024) L’si prepara a scendere di nuovo in campo dopo la sosta per le nazionali: le nerazzurre di coach Ritasono attese dalla sfida sul campo del. Di seguito la lista delleconin programma sabato 13 aprile alle ore 15:00, gara valida per la quarta giornata della Poule Scudetto.assente per infortunio Annamaria Serturini. Di seguito la lista delle ventidueda coach Rita, LEPortieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 32 Belli.Difensori: 3 Bowen, 14 Robustellini, 17 Fordos, 25 ...