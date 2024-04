Santanchè indagata anche per falso in bilancio | chiusa la seconda indagine su Visibilia

(Di venerdì 12 aprile 2024) La procura di Milano ha chiuso, in vista della richiesta di processo, il filone di inchiesta sul dissesto dinel quale tra gli indagati figura Daniela. Alla ministra del Turismo, presidente diEditore fino al gennaio 2022, i pm Marina Gravina e Luigi Luzi con l’aggiunto Laura Pedio contestano ilin. Nelle scorse settimane è stata definita la trdi, sempre condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf, in cui la senatrice di FdI è invece accusata di truffa aggravata all'Inps per la gestione della cassa integrazione nel periodo del Covid. Oltre alla senatrice di FdI sono indagati, tra gli altri,la sorella Fiorella Garnero, la nipote Silvia Garner, il compagno Dimitri ...

