Sanremo? | Fiorello mette Carlo Conti alle strette | la risposta che spegne i dubbi

(Di venerdì 12 aprile 2024) Non si fa che parlare di Amadeus. La decisione del conduttore, il cui contratto con la Rai scade il prossimo 30 agosto, è questione di giorni. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, nel colloquio avuto con l'ad Rai, Roberto Sergio, l'ex disc jockey si sarebbe riservato ancora qualche giorno, fino a fine aprile, per una riflessione finale sul suo futuro professionale. La proposta Rai sarebbe già sul tavolo, riformulata dopo il no di Amadeus alla prosecuzione della guida di. Ma da settimane circolano voci insistenti su unttante corteggiamento da parte del Nove, l'emittente di Warner Bros Discovery. A Viva Rai2!, il morning show che sveglia gli italiani, se ne è parlato tanto. Per sciogliere isulla prossima edizione del Festival della canzone italiana,ha contattato in diretta ...