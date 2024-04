Sanchez scalpita | el campeon vuole il palcoscenico in Inter-Cagliari

(Di venerdì 12 aprile 2024)può diventare ildi Alexis. Il cileno è candidato a sostituire Lautaro Martinez tra i titolari. E potrebbe essere l’uomo giusto. LEONE IN GABBIA – In casail leone si sente pronto a ruggire. E non ne fa particolare mistero. Nel mondo nerazzurro ormai ci si è abituati alle esternazioni di Alexis. Uno che, per usare un eufemismo, ha una grande considerazione del proprio talento. Tanto che crede di poter fare sempre la differenza. E lo crede ancora oggì. Proprio per questopotrebbe diventare il suo. SOSTITUTO IDEALE – Nella sfida con gli isolani Inzaghi dovrà pensare a sostituire Lautaro Martinez. Il capitano infatti sarà assente forzatamente per squalifica. ...

Skriniar, i media francesi attaccano: “Goffo, non è il difensore che si vedeva all’Inter. Non sembra…” - L'ex difensore nerazzurro nel mirino dei media francesi dopo il suo ritorno dall'infortunio: "Non è lo stessi che si vedeva all'Inter" ...fcinter1908

Sky – Inter, col Cagliari out Pavard-Lautaro, Bisseck scalpita. Ballottaggio Sanchez-Arnautovic - Dopo un giorno di riposo concesso da Inzaghi dopo la vittoria all'ultimo respiro di Udine, l'Inter tornerà ad allenarsi oggi pomeriggio ...fcinter1908

Inter-Napoli, probabili formazioni: scalpita Frattesi, pronto Raspadori - scalpita Frattesi per un posto a centrocampo, potrebbe riposare uno tra Barella e Mkhitaryan. In attacco Thuram e Sanchez si contendono una maglia per affiancare Lautaro. Il grande dubbio in casa ...footballnews24