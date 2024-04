Sanchez chiama Inter-Cagliari! E c’è la richiesta di un ritorno – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 12 aprile 2024)può essere la scelta di Inzaghi perdi domenica sera, ma non solo. Per l’attaccante non è esclusa la possibilità di un, visto che a fine stagione scade il contratto: ne parla Tuttosport. DA SUBENTRANTE A TITOLARE – Con Lautaro Martinez squalificato, persi apre il ballottaggio fra Alexise Marko Arnautovic per affiancare Marcus Thuram. Che, per Tuttosport, vede il cileno in vantaggio. Dopo il subentro di Udine, l’attaccante cileno (due gol in Serie A, entrambi nelle ultime cinque giornate) cerca un’altra maglia da titolare come non accade dal 9 marzo, quando giocò novanta minuti nello 0-1 contro il Bologna. IN USCITA? –, che ieri ha mostrato la maglia ricevuta in regalo da Davide Frattesi, ...