Salvini regala ai costruttori il condono per i grattacieli fantasma di Milano

(Di venerdì 12 aprile 2024) Uncon dentro un altroper sanare idi. È la scelta del ministro Matteoper “chiudere” la guerra dell’urbanistica aperta da tempo a. Nel venturo ddl Salva-casa (il primoerga omnes)ha infatti intenzione di inserire una norma “Salva-” 8il secondoad hoc). L’obiettivo è neutralizzare le inchieste sugli abusi edilizi avviate dalla procura milanese che hanno bloccato diversi cantieri. Per i magistrati, i lavori avevano ottenuto il via libera come ristrutturazioni anche se in realtà si trattava di interventi radicali, che avrebbero necessitato di un titolo edilizio e non solo di una Scia e avrebbero comportato oneri ...

