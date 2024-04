Salute | solo 50% cardiopatici aderisce a cure | al via campagna ' Affetti Desiderati'

(Di venerdì 12 aprile 2024) Roma, 12 apr. (Adnkronos) - Le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi in Italia e nel mondo uno dei più importanti problemi dipubblica: insieme a cancro, diabete e malattie respiratorie croniche fanno parte delle malattie non trasmissibili (Mnt), tra le principali cause di

Per Giornata nazionale aderenza terapia Siprec e Gruppo Servier lanciano iniziativa per un cuore in Salute Le malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi in Italia e nel mondo uno dei più ... (sbircialanotizia)

Lo smog ma anche il caldo: ogni anno in Emilia-Romagna 2.000 vittime per l’aria ‘cattiva’ - In Emilia-Romagna ogni anno si stimano 2.000 morti per cause riconducibili alla qualità dell'aria. E anche le ondate di calore fanno vittime tra gli anziani. "I cambiamenti climatici sono arrivati nei ...dire

La Fidapa Bpw Crotone insieme ad Ami Ambiente Mare Italia alla Settimana Verde - Dopo i saluti della Presidente della Fidapa di Crotone Lucia Marino e del delegato Ami Salvatore Arabia, il Dirigente Emilio Cellini e la referente Eas Crsm Teresa Gualtieri hanno introdotto le ...cn24tv

Dipartimento di Salute mentale dell’Ast di Ascoli: attivati la continuita’ assistenziale e il teleconsulto nei pronto soccorso - Importante potenziamento per la psichiatria dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli che può, ora, contare sulla telemedicina e sulla presenza ...picenonews24