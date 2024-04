Salute | solo 50% cardiopatici aderisce a cure | al via campagna ‘Affetti Desiderati’

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Per Giornata nazionale aderenza terapia Siprec e Gruppo Servier lanciano iniziativa per un cuore inLe malattie cardiovascolari costituiscono ancora oggi in Italia e nel mondo uno dei più importanti problemi dipubblica: insieme a cancro, diabete e malattie respiratorie croniche fanno parte delle malattie non trasmissibili (Mnt), tra le principali cause di