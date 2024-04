Salute | dalla chetogenica alla vitamina D | allo studio la dieta anti-Parkinson

(Di venerdì 12 aprile 2024), a bassissimo o quasi nullo contenuto di carboidrati, al ruolo dellaD e del microbiota, l’esercito di batteri che abitano nell’intestino. “La scienza si sta interrogando se esista un’alimentazione particolare che permetta di prevenire l’insorgenza della malattia di” e ha già raccolto elementi su schemi che potrebbero combatterla, spiega l’Associazione italianaiani (Aip) che –vigilia della Giornata mondiale delin calendario l’11 aprile – prova a fare chiarezza sulle strategie più promettenti e su quelle ancora dibattute. Mentre la ricerca avanza, resta cruciale la guida del medico specialista. No al ‘fai da te’, è il messaggio degli esperti che sabato 13 aprile si ...

Arretramento di alcuni indicatori di salute , difficoltà crescente di accesso ai percorsi di diagnosi e cura, aumento delle diseguaglianze regionali e sociali. Il Sistema Sanitario Nazionale è in ... (iodonna)

VOLTERRA Più sport, meno fumo. Una massima che vale per tutti e ancora di più per i pazienti con disturbi psichiatrici, che spesso sono fumatori con un alto grado di dipendenza da nicotina e che ... (lanazione)

Si riporta il testo integrale del venerdì 5 aprile 2024 sul sito ASviS. Italia indietro su investimenti in sanità rispetto ad altri grandi Paesi Ue. Liste d’attesa infinite, rinunce alle cure e ... (ildenaro)

“Saronno parte del manifesto internazionale contro diabete e obesità” - Sabato 6 aprile con il convegno in Villa Gianetti e domenica 7 aprile con la Camminata per la Salute, la città di Saronno ha aderito ufficialmente al Manifesto internazionale “Cities Changing Diabetes ...varesenews

Sofia di Spagna ricoverata: la regina emerita è in ospedale, le sue condizioni - In Spagna cresce la preoccupazione per le condizioni di Salute di Sofia di Spagna, moglie del re emerito Juan Carlos e madre di re Felipe VI. La regina è ...ilmessaggero

Emergenza suicidi: un’epidemia silenziosa sta uccidendo la Generazione Z - Laura fa uso di stupefacenti. Paolo scarica l’ansia facendosi del male. Lisa è finita in ospedale per abuso di farmaci. Tra i giovani cresce il disagio mentale. Ma mancano le risorse per aiutarli e og ...tpi