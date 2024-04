Salone dell' orientamento e career day | opportunità per tanti giovani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Spezia, 12 aprile 2024 - L’Università di Genova, in collaborazione con il Comunea Spezia, Promostudi La Spezia, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Confindustria La Spezia e Centri per l'Impiegoa Spezia, organizza la sesta edizione deled ilDay al Campus Universitario’Università di Genova alla Spezia. “Un’occasione fondamentale per garantire ai ragazzi di orientarsi tra leofferte nel mondoa formazione,’università e del lavoro – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – attraverso incontri, laboratori e risorse informative iavranno la possibilità di trovare ispirazione per la costruzione del proprio futuro. ...