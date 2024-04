(Di venerdì 12 aprile 2024) Percorsi olfattivi, installazioni effetto wow, pieghe veloci e possibilità di scoprire e provare gli ultimi prodotti arrivati sul mercato. La Design Week non è solo casa, anzi, sempre più occasione per vivere esperienze immersive che coinvolgonoi sensi

Roma, 11 apr – Gli scavi archeologici di Pompei non smettono di meravigliare: un imponente salone da banchetto, dalle eleganti pareti nere decorate con soggetti mitologici ispirati alla Guerra di ... (ilprimatonazionale)

Paper First al Salone Internazionale DEL Libro DI Torino – XXXVI edizione 9-13 MAGGIO 2024 Lingotto Fiere – Torino PARTECIPA AI NOSTRI INCONTRI Giovedì 9 maggio – ore 15:45 | Sala Rossa Ucraina / ... (ilfattoquotidiano)

Secondo i dati di Italianway quest’anno si stanno vendendo le notti a 27 euro in più dello scorso anno, con un incremento del 7,5% (ilsole24ore)

Salone del Mobile 2024: tutti gli appuntamenti beauty da non perdere - Non solo design: il Salone del Mobile 2024 è l'occasione perfetta (anche) per fare una full immersion nel mondo dell'universo beauty, tra installazioni a tema e collaborazioni inedite che sanno ...vanityfair

L’ultima meraviglia di Pompei. Scoperto un Salone affrescato con le storie della guerra di Troia - Napoli - Un enorme Salone per banchetti, decorato con pitture ispirate al mito della guerra di Troia, riemerge dagli scavi della Regio IX di Pompei. Lungo 15 metri e largo 6, apparteneva con ogni prob ...arte

"Ragazzi, siete meglio di come vi dipingono”: Vecchioni superstar alla festa per San Francesco - Successo per l’evento che si è svolto a Palazzo Vecchio con la grande comunità francescana, a ottocento anni dalle stimmate del Santo. Fino a domenica tanti appuntamenti ...lanazione