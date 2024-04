Salerno | scippa una donna | nei guai giovane marocchino

(Di venerdì 12 aprile 2024) La Polizia di Stato, nella giornata di mercoledì 10 aprile, ha dato esecuzione ad un’ordinanza cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale disu richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti del cittadino(classe 2004), indagato per il reato di furto con strappo. Secondo l’ipotesi accusatoria da sottoporre al vaglio dibattimentale, l’uomo si sarebbe reso responsabile, il 19 febbraio 2024, del furto commesso ai danni di unaalla quale, mentre passeggiava nel centro cittadino, è stata strappata di mano la borsa provocandone la caduta in terra. Segui ZON.IT su Google News.

