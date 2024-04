Salernitana | Colantuono | “Differenza netta | ci abbiamo messo del nostro”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024) “Sapevamo che l’impegno sarebbe stato difficile, la Lazio era ferita dopo il derby. Poi cidel, almeno un paio di gol glielifatti fare noi. Contro queste squadre, dopo essere andati sotto, è difficile mettere a posto le cose. Ci hanno creato grosse difficoltà, ma questi errori non vanno fatti, specialmente contro queste squadre“. Lo ha detto a Dazn il tecnico della, Stefanodopo la sconfitta per 4-1 contro la Lazio all’Olimpico. “Il momento non è bellissimo,dei giocatori fuori e latra le due squadre è. L’tenuta sul 3-1 fino a quandopotuto, mentre il 4-1 ovviamente ti taglia le gambe – ha aggiunto ...