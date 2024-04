(Di venerdì 12 aprile 2024) La raccomandazione ai cittadini: "Stare lontani se incontrano un uccello o qualsiasi altro animale, malato, morto o che si comporta in modo strano"l'allerta per l'influenzanegli Stati Uniti. Dopo la rilevazione del virus altamente contagioso neiin diverse aree di New, scienziati e autorità sanitarie raccomandano ai cittadini di "stare

L’emergenza Dengue in Brasile e l’aumento globale dei casi fanno innalzare l’allerta in Italia. Gli italiani hanno così deciso di correre ai ripari dopo i due milioni di casi e oltre mille morti in ... (thesocialpost)

Gli Stati Uniti sono in massima allerta e si stanno preparando attivamente per un attacco "significativo" da parte dell’Iran che potrebbe giungere entro la prossima settimana (ilgiornale)

(Adnkronos) – Sale l'allerta per l'influenza aviaria negli Stati Uniti. Dopo la rilevazione del virus altamente contagioso nei volatili in diverse aree di New York , scienziati e autorità sanitarie ... (periodicodaily)

Prezzo petrolio Sale, massima allerta su una guerra Iran-Israele - Il prezzo del petrolio suona l'allarme su una possibile guerra tra Iran e Israele e Sale oltre i 90 dollari al barile. Cosa sta per accadere in Medio Oriente e perché preoccuparsimoney

Sale l'allerta aviaria in Usa, appello a New York: "Non toccate i volatili" - Sale l'allerta per l'influenza aviaria negli Stati Uniti. Dopo la rilevazione del v irus altamente contagioso nei volatili in diverse aree di New York, scienziati e autorità sanitarie raccomandano ai ...adnkronos

Dengue, Sale il livello di allerta: in Veneto il maggior numero di contagi - Sale la preoccupazione per i casi di Dengue, e il Veneto si ritrova in prima fila. In regione infatti il maggior numero di casi.veronaoggi