Sabato e domenica nel Foglio Cosa c' è negli inserti del fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 12 aprile 2024) Questonel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. Eccotrovate in edicola (e potete scaricare anche qui dalle 22.30 di venerdì). L’infinito è dentro l'uomo. C’è un capitolo fondamentale della predicazione di Gesù che da sempre disorienta i cristiani, la gratuità dell’amore. E’ un qualdi insostenibile che “ci disturba e ci mette in crisi”, dice il frateno Adrien Candiard – di Matteo Matzuzzi L’Europa di Mann. Il crepuscolo di una civiltà nella “Montagna magica”, che compie 100 anni. Utopia e attesa messianica, religione dell’eros e melancolia – di Michele Magno Il grande scandalo d’Israele. Atene o Sparta? Vuole essere amato dall’occidente e temuto dai nemici. Due obiettivi sempre più lontani fra loro – di Giulio Meotti Parigi, o cara. Non ...