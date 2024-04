“Russia minaccia cronica” per il mondo | Nato rafforza fianco orientale

(Di venerdì 12 aprile 2024) Le parole del comandante supremo alleato in Europa, il generale americano Christopher Cavoli Larappresenta una "" per il, motivo per cui lahato il suoe modernizzato le sue infrastrutture. Lo ha affermato il comandante supremo alleato in Europa, il generale americano Christopher Cavoli. "Stiamo affrontando tempi

Guerra Russia-Ucraina, l’occidente ha abbandonato Kiev - L’esercito ucraino non dispone nemmeno delle munizioni per rispondere all’offensiva russa, e i piloti di Kiev ora sanno guidare gli F16 che però gli Usa non danno ...italiaoggi