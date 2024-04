(Di venerdì 12 aprile 2024)è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di, notizie, statistiche,tv e. Una delle sconfitte più brucianti di Janniknel 2023 fu quella contro Holger. Match a due facce, che l’azzurro dominò nel primo set per poi irrigidirsi troppo nel secondo e crollare definitivamente nel terzo, di fronte all’abbassarsi delle temperature – l’ultimo parziale si giocò in notturna – e facendosi condizionare dall’atteggiamento irriverente del danese.– IlVeggente.it (Ansa)Un anno dopo c’è sempre il nativo di Gentofte sulla strada dell’altoatesino, anche se stavolta si ...

Rune-Sinner, Atp Monte Carlo: orario, diretta tv, streaming, pronostici - Rune-Sinner è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Monte Carlo: orario, pronostici, diretta tv e streaming.ilveggente

Dove vederla in tv e streaming - La partita tra Sinner e Rune sarà trasmesso in esclusiva tv da Sky Sport sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go e NOW.ilmessaggero

Sinner-Rune, quando si gioca, orario e dove vedere i quarti di finale dell'Atp di Montecarlo. E Jannik può tornare n.2 al mondo - Non si ferma Jannik Sinner all'Atp di Montecarlo: dopo aver superato il tedesco Struff in due set (6-4, 6-2) negli ottavi di ieri, è ora dei quarti di finale sulla terra rossa ...ilmessaggero