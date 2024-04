Rugby femminile | il XV dell’Italia per il match in Francia | confermata la trequarti | novità in mischia

(Di venerdì 12 aprile 2024) Domenica 14 aprile, alle ore 13:30, si giocherà a Parigi, allo Stade Jean Bouin, la sfida traed Italia, valida per la terza giornata de l Sei Nazioni 2024 di: le azzurre, reduci dalla vittoria in Irlanda prima della pausa, proveranno un difficile colpaccio in casa delle transalpine. Il CT, Giovanni Raineri, ha diramato la formazione titolare per ilparigino: il tecnico azzurro ha confermato la linea dei, mentre ha dovuto effettuare dei cambiamenti in, anche a causa delle assenze forzate di Sgorbini e Turani, infortunatesi durante l’incontro vinto in Irlanda. Indisponibile anche Elisa Giordano, che sta proseguendo nel suo percorso di recupero dall’infortunio al muscolo gastrocnemio: la capitana azzurra sarà ...

