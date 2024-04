Rosso | “Con la creatività puoi costruire un’azienda | crei attenzione e fai qualcosa di diverso”

(Di venerdì 12 aprile 2024): “Laè fondamentale per crearee faredidall'esistente, altrimenti fai solo una guerra di prezzi. Con laun'azienda. Negli anni '90 con Diesel abbiamo cambiato il modo di comunicare cercando l'interazione con il consumatore, oggi non è più l'azienda che crea, ma il consumatore finale che

“È stata una partita molto fisica e anche oggi ho sofferto un po’ in campo. Tuttavia, mi piace il modo in cui sto giocando rispetto allo scorso anno. Penso di giocare un tennis migliore. È un ... (sportface)

800 Lombardo: ribellione e conformismo, da Hayez a Previati - Dal 13 aprile al 28 luglio 2024 l’Orangerie, Reggia di Monza e i Musei Civici di Monza ospitano la mostra 800 Lombardo: ribellione e conformismo, da Hayez a Previati, curata da Simona Bartolena: un vi ...mentelocale

Manuel Bova presenta il romanzo Un millimetro di meraviglia - Dopo il successo del suo romanzo d’esordio Al mare non importa, Manuel Bova con il libro Un millimetro di meraviglia, pubblicato sempre da Sperling & Kupfer, si conferma un brillante narratore di stor ...mentelocale

Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi (Av) – Giornata Nazionale per la Donazione di Organi - Il 14 aprile in occasione della Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti, l’ASL di Avellino si illumina di Rosso.irpinia24