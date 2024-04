Rossi ha deciso | si candida Parte così la sfida a Mandò Spaccatura definitiva nel Pd

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) di Francesco Tozzi Michelesfiderà Massimoper la carica di primo cittadino . L’attuale consigliere comunale del gruppo Democratici per il Comune ha sciolto la riserva, ponendosi alla guida di un gruppo frutto dell’incontro convinto delle forze di opposizione all’amministrazione Cacioli. Si materializzalain casa Pd e all’interno della maggioranza che amministra il comune unico. 37 anni,(nella foto) è dottore di ricerca in Economia Aziendale e Management all’Università di Pisa e vincitore della borsa del Cnr per la valorizzazione sostenibile del patrimonio culturale. Si occupa di bilanci di sostenibilità nel polo universitario aretino. È docente di Economia Aziendale e Sviluppo Sostenibile all’Università di Siena, Luiss Business School ...