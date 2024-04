Rosalba muore nell’auto schiacciata da un mezzo dei vigili del fuoco | le parole della figlia viva per miracolo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 12 aprile 2024) Erano in auto insieme e stavano parlando del più del meno quando, all’improvviso, una camionetta deidelè piombato loro addosso. La loro auto, una Opel Corsa, si è ribaltata un paio di volte verso la cunetta.Piscedda, 65enne originaria di San Giovanni Suergiu, è stata sbalzata fuori dall’abitacolo; mentre la, Romina Amasio (40), è riuscita ad uscire dalla portiera chiedendo aiuto. Leggi anche: Tragico schianto in galleria: morti un 23enne e una 33enne Una tragedia È una tragedia quella accaduta ieri a Sant’Antioco, in Sardegna, sulla statale 126, che ha coinvolto le due donne, undeideled una Bmw Station wagon. L’esatta dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da partepolizia ...