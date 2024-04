Romanelli è il candidato procuratore

(Di venerdì 12 aprile 2024) È Maurizioilunico per la procura di Bergamo, al posto di Antonio Chiappani, andato in pensione. La quinta commissione del Csm, presieduta dalla bergamasca Maria Luisa Mazzola, ha proposto il nome al plenum, che - a meno di colpi di scena – dovrebbe approvare la candidatura e procedere alla nomina ufficiale. Escono di scena gli altri quattro candidati: Alessandra Dolci, 63 anni, (corrente Area)aggiunto a Milano e coordinatrice della Dda, nonché moglie dell’ex magistrato Piercamillo Davigo; Silvio Bonfigli, 61 anni, (Unicost),aggiunto a Brescia, che con ilFrancesco Prete firmò la richiesta di archiviazione al tribunale dei ministri per l’ex premier Giuseppe Conte e l’ex ministro Roberto Speranza nell’’inchiesta bergamasca sul Covid; Eugenio ...

