Romagna in fiore | oltre 20mila iscritti Eventi | date e programma

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ravenna, 12 aprile 2024. E’ iniziato il conto alla rovescia in vista di ‘in’, la speciale rassegna dall’anima solidale e green che Ravenna Festival dedica ad alcune delle località più duramente colpite dall’alluvione dello scorso maggio. A meno di un mese dall’apertura delle iscrizioni agli, sono infatti giàgli spettatori registrati. L’entusiastica e calorosa risposta del pubblico conferma il valore di un’iniziativa mirata a coniugare musica e natura, ospitalità ed ecosostenibilità in territori dal grande patrimonio naturale e culturale. La rassegna è organizzata da Ravenna Festival, Provincia di Ravenna e Provincia di Forlì-Cesena, in collaborazione con i Comuni delle località interessate e grazie all’energia verde di Tozzi Green, che fornisce le batterie ...

