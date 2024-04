Roma | rimossi i lucchetti dell’amore alla Fontana di Trevi

(Di venerdì 12 aprile 2024)nel Centro Storico di: 2mila erano stati appesi in prossimità delladial Centro di– Ilcorrieredellacitta.comMaxi operazione di decoro questa mattina a, dove la Polizia Locale è andata a ripristinare l’ordine di alcune aree del Centro Storico cittadino. Tra le iniziative portate avanti dai vigili urbani della Capitale, anche la massiccia rimozione dei “” presenti davanti ladi: un usanza che, dopo Ponte Milvio, aveva visto giovani e non promettersi fedeltà nonostante l’azione causasse del forte degrado urbano.i ...

