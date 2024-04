Roma | operazione antidegrado in zona Fontana di Trevi

(Di venerdì 12 aprile 2024) CRONACA DI– Sedie, bici abbandonate, attrezzature metalliche e circa 200 lucchetti abbandonati, sono stati rimossi dalladidi, a, nel corso di un’anti degrado, da parte delle pattuglie della Polizia locale. L’intervento, eseguito dagli agenti del primo gruppo centro storico, con l’ausilio di personale Ama, ha permesso di rimuovere arredi indecorosi o abbandonati nelle varie vie circostantidi. A partire da via delle Muratte, via Santa Maria in Via e via Marco Minghetti sono state rimosse sedie metalliche fissate a pali, transenne, cassette e singole catene pronte ad essere utilizzate, biciclette in stato di abbandono e, soprattutto, circa duecento dei cosiddetti “lucchetti dell’amore”, che erano ...

