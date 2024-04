Roma-Milan in tv | data | orario e diretta streaming ritorno quarti Europa League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 12 aprile 2024)torneranno in campo giovedì 18 aprile alle ore 21.00 per la sfida dideidi finale di2023/2024 allo Stadio Olimpico. Giallorossi e rossoneri si giocheranno la qualificazione alla semifinale della seconda competizione europea, con la formazione di casa che già nella passata stagione ha raggiunto questo traguardo, eliminando poi il Bayer Leverkusen. I recenti ottimi risultati del Diavolo però rendono la strada complicatissima, dal momento che la formazione di Pioli è reduce da una serie di 7 vittorie consecutivi tra campionato e coppa. La partita sarà visibile su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e Sky Sport 252, oltre che in chiaro su Rai 1 e insu NOW e Sky Go. SportFace.