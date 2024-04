(Di venerdì 12 aprile 2024)dell'auto, una Panda, una 60enne straniera che si è fermata a prestare i primi soccorsi Gli agenti dei Gruppi I Prati e Gpit della Polizia Locale sono intervenute per un graveavvenuto in piazzale Maresciallo Giardino, all'altezza di, dove intorno alle 14.15, per cause ancora in corso di accertamento, una

Firenze , 9 aprile 2024 – Un incidente a domino, quello che si è verificato stamattina in via Romana vicino al parco di Boboli: un grosso suv Mercedes, per cause ancora da accertare, è andato ... (lanazione)

Grave incidente a Roma , scontro auto moto in Via della Bufalotta . Ad avere la peggio è stato un centauro di 48 anni portato in codice rosso in Ospedale. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di ... (ilcorrieredellacitta)

Roma, incidente in viale Angelico: muore 77enne alla guida di una moto - Gli agenti dei Gruppi I Prati e Gpit della Polizia Locale sono intervenute per un grave incidente avvenuto in piazzale Maresciallo Giardino, all'altezza di viale Angelico, dove intorno alle 14.15, per ...adnkronos

Autostrada A1: chiuso per incidente il tratto fra Valdarno e Arezzo - Poco prima delle ore 16 di oggi, 12 aprile 2024, sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Valdarno e Arezzo a causa di un incidente avvenuto al km 357, nel quale è ...firenzepost