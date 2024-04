Roberto Cavalli | le donne | Hollywood e gli abiti da sogno del signore dell’animalier

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

"Io copio il vestito di un animale perché mi piace copiare Dio. Credo che Dio sia lo stilista migliore che esista". Parlava così della sua modal'iconico stilista,dello stile animalier, morto oggi nella sua Firenze all'età di 83 anni. La sua avventura nel fashion era iniziata negli anni Settanta ed era terminata con la vendita del brand nel 2015. Ma la moda non l'ha mai abbandonato. Per lui è sempre stata simbolo di glamour e sfarzo: dai patchwork di materiali e colori, creati grazie a un procedimento di stampa da lui brevettato negli anni '70, ai jeans incrostati di pietre preziosi fino agliultrasexy, firma del suo stile. Negli oltre 50 anni di attività,ha saputo imporsi nel panorama del fashion come un'icona ...