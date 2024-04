Roberto Cavalli | le donne | Hollywood e gli abiti da sogno del signore dell’animalier

Lo stilista Roberto Cavalli è morto a Firenze all’età di 83 anni dopo una lunga malattia. Lascia sei figli, di cui il più piccolo Giorgio, di poco più di un anno. Accanto a lui nelle ultime ore, come ... (ilsole24ore)

Lo stilista Roberto Cavalli, morto oggi 12 aprile 2024 all’età di 83 anni in seguito ad una lunga malattia che non è stata specificata, qualche anno fa aveva svelato in un’intervista quale tra gli ... (cinemaserietv)