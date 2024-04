‘Rinnoviamo Casapesenna’ | continua il tour del candidato sindaco Cirillo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa lista civica Rinnoviamo Casapesenna, con grande orgoglioil suoelettorale in vista delle prossime Elezioni Amministrative previste per Giugno 2024. “Questo momento rappresenta l’affermazione di un progetto collettivo che vuole proseguire in quel solco di rinnovamento e valorizzazione del tessuto sociale ed economico del nostro territorio – afferma ilAlessandroin un comunicato stampa. Il prossimo importante passo sarà l’inaugurazione del nostro comitato elettorale, situato in Via Agostino Petrillo (di fronte al Blu Martin Café), e avrà luogo Domenica 14 Aprile 2024 alle ore 11:30. “La nostre sedi – evidenzia Alessandro– più che un semplice luogo fisico, saranno l’emblema della nostra filosofia politica: un ...