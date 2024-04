Riforma pensioni 2024-25 | ultime | Il Dott Perfetto risponde al Prof Cazzola

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di venerdì 12 aprile 2024) Innanzitutto desideriamo ringraziare il. Giulianoper avere preso visione della Proposta diPrevidenziale flessibile e strutturale avanzata da, Armiliato e Gibbin, e per averci esposto alcuni aspetti della Proposta che non lo convincono. Gli aspetti che non convincono ilriguardano l’efficacia della tassazione robotica in merito all’occupazione, in quanto egli ritiene che: La tassazione degli investimenti in nuove tecnologie crea difficoltà all’incremento della produttività, danneggia la competitività delle imprese, rallenta i processi di innovazione al solo scopo di difendere l’occupazione non qualificata Tassare robot per difendere un’occupazione che si difenderà da sola non sembra essere una scelta felice, ma una difficoltà in ...