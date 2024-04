Riflettori sulle grandi banche d’affari USA | la stagione dei conti è iniziata

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 12 aprile 2024) Ladelle trimestrali è di nuovo ai nastri di partenza in USA, dove saranno lead inaugurare la nuovadei, incorporando nei loro numeri e nelle loro guidance le aspettative aggiornate sui possibili tagli dei tassi di interesse che la Fed effettuerà quest’anno. La banca centrale statunitense, in un quadro che vede “tassi più alti più a lungo”, dovrebbe effettuare quest’anno un massimo di tre tagli dei tassi, per un totale di 75 punti base, mentre precedentemente si stimava una decurtazione di 150 punti, per un totale di sei tagli entro l’anno. Una revisione che influenzerà i numeri e le previsioni delle, in termini di margine di interesse e perdite su crediti. Jp Morgan darà il calcio di inizio Oggi, Jp Morgan sarà la ...