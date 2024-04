Riconoscimento dello Stato di Palestina | l’Associazione Schierarsi scende di nuovo in piazza

(Di venerdì 12 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, fondata da Alessandro Di Battista, sta proseguendo con successo la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare, avviata il 28 gennaio scorso, con la quale si chiede all’Italia di riconoscere lodicomesovrano. Laoggi è riconosciuta comeda un numero di Paesi che rappresenta circa l’80 per cento della popolazione mondiale, pari a più del 70 per cento dei membri delle Nazioni Unite. Ad essi sta per aggiungersi il Governo spagnolo. “Il nostro Paese non fa parte di questa nutrita maggioranza: chiediamo che anche l’Italia riconosca lodella– si legge in una nota del-. Ad oggi sono state ...

Aspettando il Giro, Fossano ha consegnato un Riconoscimento a Urbano Cairo - Stamattina il presidente di RCS e del Torino ospite dell'amministrazione fossanese in vista della tappa della corsa rosa in programma il 6 maggio ...cuneodice

Tesseramento e petizione per il Riconoscimento dello Stato di Palestina: doppio appuntamento con l’Anpi - Doppio appuntamento dell'Anpi di Grosseto ad Orbetello: tesseramento e petizione per la nascita dello Stato di Palestina ...grossetonotizie

La Ferrari Roma Spider vince il premio Red Dot: Best of the Best – FOTO - Ferrari si aggiudica il principale Riconoscimento di design assegnato dall’associazione tedesca Red Dot Awards: la Ferrari Roma Spider ha infatti ottenuto il Red Dot: Best of the Best nella categoria ...ilfattoquotidiano