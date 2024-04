Richard Gere | la rara foto con la moglie Alejandra | coppia splendida

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 12 aprile 2024) Se c’è unache non si avvista molto in pubblico, è quella composta dae dallaSilva. Mercoledì 10 aprile, però, laha fatto una rarissima apparizione al City Harvest Gala 2024 a New York. Una, che si è sposata segretamente nel 2018. Per l’occasione, hanno lasciato ovviamente i figli a casa, godendosi l’evento come unanormalissima.e la, laapparizione pubblica Ormai siamo abituati a un approccio molto meno riservato da parte delle star e dei vip. Ma a Hollywood il riserbo è ancora un valore da promuovere. Questo è il caso di...