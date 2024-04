Ricerca | sfogare la rabbia dopo un torto? Scrivere aiuta a gestire le emozioni negative

(Di venerdì 12 aprile 2024) Annotare su carta i propri sentimenti in reazione a un insulto o a unsubito per poi distruggere o gettare il supporto cartaceo potrebbe contribuire a ridurre lederivanti dall’esperienza. Lo dimostra uno studio, pubblicato sulla rivista Scientific Reports, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Nagoya, in Giappone. Il team, guidato da Nobuyuki Kawai e Yuta Kanaya, ha esaminato una tecnica di gestione dellaper valutarne gli effetti. Il gruppo diha chiesto a dei volontari dibrevi opinioni su importanti problemi sociali, spiegando loro che i testi sarebbero stati valutati. Gli sperimentatori hanno quindi assegnato a tutti punteggi molto bassi, in termini di intelligenza, interesse, cordialità, logica e razionalità, aggiungendo ...

L’avvocomica Simona Bonomo intervistata dal podcast Egoriferiti - Voleva fare l’avvocato in Italia. Poi si è trasferita in Spagna per lavorare per aziende dell’alta moda. Ma è stata costretta – da drammatiche circostanze familiari – a tornare a […] ...blogsicilia

Sfogo con i dirigenti, poi il discorso pacato alla squadra. Il retroscena su Allegri post Fiorentina - Come riporta Corsport, Furia Max. Non ha graditola gestione del secondo tempo e i rischi corsi. Max ha gradito soltanto a metà il modo in cui è maturatala vittoria. Sulla prestazione del primo tempo, ...informazione

Tuttosport- Furia Max, Derby e secondo posto - Il titolo di apertura di Tuttosport è sulla Juventus e sul recente sfogo di Allegri per caricare la squadra alla Ricerca del secondo posto in classifica: "Furia Max: ...tuttojuve