Riassunto | Crown Bioscience ottiene la certificazione CAP 15189 a norma ISO 15189 per servizi di laboratorio medico di qualità

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di venerdì 12 aprile 2024) SAN DIEGO, AMBURGO, Germania e SUZHOU, Cina–(BUSINESS WIRE)–, una delle principali società internazionali che offronodi ricerca clinica su contratto (CRO) la cui capogruppo è JSR Life Sciences, oggi ha annunciato di avere ottenuto due certificazioni dal College of American Pathologists (CAP) per i suoidi. La sua sede amburghese, Indivumed Services, ha ottenuto laCAPISO:2012 per le prassi di gestione di tessuti di campioni biologici sulla scia della precedenteCAP conseguita a giugno 2023. A completamento di questo risultato, la sede...