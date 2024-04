Retribuzione DSGA e DS a confronto | per Anquap “una differenza abissale e inconcepibile” I dati

(Di venerdì 12 aprile 2024) L', in una nota, mette in luce la disparità retributiva tra Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi () e Dirigenti Scolastici (DS), due figure professionali entrambe strategiche per il buon funzionamento dell'istituzione scolastica. L'articolo .

Arretrati docenti 2024 visibili sul sito di NoiPa oggi 20 marzo: le ultime novità: ... le tabelle Come abbiamo spiegato , per il personale docente si incrementa la RPD (retribuzione professionale docente), per il personale Ata il CIA (compenso individuale accessorio) e per i DSGA ...

NoiPa arretrati docenti: pagamenti in arrivo il 22 marzo, problemi tecnici nella piattaforma. Le ultime novità: Come abbiamo spiegato , per il personale docente si incrementa la RPD (retribuzione professionale docente), per il personale Ata il CIA (compenso individuale accessorio) e per i DSGA la parte ...