Restaurata la chiesa dei senesi Santa Caterina in via Giulia a Roma con la Balzana sotto Romolo e Remo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Camminando per Via, se si alza lo sguardo si vede che sulla facciata di unasono raffiguraticon la lupa. Pocola. E’ ladi, opera di Baldassare Peruzzi, iniziata nel 1526 e finanziata dalla nobiltà senese. Caduta in rovina anche a causa delle piene del Tevere, l’edificio venne completamente ricostruito su disegno di Paolo Posi tra il 1766 e il 1775, anno in cui fu consacrato il nuovo altare. Alle due chiese sono legati i nomi di vari membri di nobili famiglie di origine senese, i Chigi, i Borghese, i Sergardi, gli Zondadari, e quelli degli architetti e degli artisti che vi prestarono la loro opera, non solo provenienti dalla città toscana, ma anche ...