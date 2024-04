Renon ha vinto l’Alps Hockey League 2023-2024! Cortina battuto 4-0 nella serie finale

(Di venerdì 12 aprile 2024)è campione del. La squadra altoatesina si è aggiudicata il campionato vincendo nettamente gara -4, e il computo complessivo della, contro i connazionali del. Anche in questa sfida, così come nelle precedenti tre, tanta solidità:si è imposta 0-3 in casa dei rivali griffando la gara con le reti di Hjorth,coda del secondo terzo di gara, dopo lo 0-0 dei primi venti minuti, e di Kostner, gol che ha chiuso di fatto i conti, e Prast, a porta sguarnita, negli ultimi giri di lancette del duello. Computo complessivo quindi di 4-0 e Alpsvinta dominando ...

