Relazione finita? Cos'è la regola del no contact e per quanti giorni non devi sentire il tuo ex

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di venerdì 12 aprile 2024) Cosa fare per superare la fine di un amore o di un'infatuazione? Non ci sono ricette magiche, ma potrebbe aiutare a risollevare l'umore ladel "no" per 21. Come suggerisce il nome, si tratta di non ricontattare la persona amata e diventata ex per 3 settimane. E non sono ammesse eccezioni. In concreto significa evitare qualsias...