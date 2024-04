Reggia di Caserta | due giorni dedicati al Museo verde

Caserta . Anche l’Istituto Tecnico Statale “ Buonarroti ” di Caserta partecipa all’evento nazionale “ Scuola Futura ”, promosso in occasione della Giornata nazionale del Made in Italy e Giornata mondiale ... (casertanotizie)

"Oltre il giardino", due giornate dedicati al museo verde - Oggi e domani la Reggia accoglie "Oltre il giardino", programma gratuito di formazione continua e aggiornamento professionale sulla cura e gestione dei parchi e giardini ...ilmattino

Caserta sequestrato hotel in costruzione a San Leucio: era abusivo - Blitz della Polizia Locale di Caserta in un cantiere nel borgo di San Leucio, patrimonio Unesco. Scattano i sigilli per presunti abusi edilizi. Secondo le ipotesi degli investigatori dei caschi ...fanpage

OroRe Nero: il vino della Vigna della Reggia di Caserta approda al Vinitaly - Arriva al Vinitaly la prima bottiglia di vino del Pallagrello Nero della Vigna della Reggia di Caserta. La vendemmia ha dato i suoi sperati frutti e, lunedì 15 aprile alle 13, il vino della Reggia di ...ilmattino