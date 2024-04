Real Madrid-Manchester City è la sublimazione di un’idea | in Champions conta solo fare un gol in più degli altri

(Di venerdì 12 aprile 2024) Io c`ero. E ancora adesso, e chissà per quanto ancora, vengono i brividi alpensiero.resterà nella storia...

Uno dei temi di questa settimana, dopo aver visto i quarti di finale di Champions League e Real Madrid - Manchester City, è se le italiane (eliminate agli ottavi) avrebbero potuto competere in questo ... (inter-news)

Il Real Madrid punta ad aprire un vantaggio di 11 punti in vetta alla classifica della Liga, almeno temporaneamente, quando riprenderà l’azione interna in trasferta a Maiorca sabato 13 aprile ... (sport.periodicodaily)

Real-City: ecco il motivo del forfait di Kevin De Bruyne - Un forfait inatteso, inaspettato per quello che doveva essere uno dei grandi protagonisti della partita. Real-City, giocata l'altro ieri sera in Champions ...zon

Real Madrid World: a Dubai nasce il primo parco a tema dedicato ai Blancos - È nato a Dubai, dunque, e si chiama Real Madrid World il primo parco a tema dedicato alle Merengues che offre un viaggio immersivo nella storia di un club che ha fatto sognare vecchie e nuove ...gioconews

L’Atalanta l’ha fatto di nuovo - Ha vinto clamorosamente 3-0 contro il Liverpool in trasferta nei quarti di finale di Europa League, ma non era la prima volta e soprattutto non è un caso ...ilpost