Raoul Ghinelli | chi era il 48enne morto nello schianto in moto a Calcinate mentre andava a lavoro

(Di venerdì 12 aprile 2024) Stezzano. Si era trasferito in paese da un paio di anni, insieme alla compagna Francesca e a Gandalf, il suo amatissimo cane., 48 anni, originario di Rimini, venerdì mattina ha lasciato per l’ultima volta l’appartamento di via Conte Pino Zanchi a Stezzano, dove la coppia abitava. Era diretto aalla Bere Betti di Cividate al Piano in sella a uno scooter Kymko Downtown, quando verso le 7 si è scontrato in via Larga acon un’Alfa Romeo Giulietta. Illeso il 28enne di origine albanese al volante,pernon c’è stato nulla da fare. Èa causa dei traumi e delle ferite riportate. Le immagini restituiscono la gravità dell’incidente. Lo scooter è riverso a terra, con pezzi di carrozzeria disseminati un po’ ovunque; ...