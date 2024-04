Ranking UEFA | il Milan cede un posto | scavalcato dal…

UEFA, quinto posto Champions quasi ottenuto: le probabilità - Dopo le grandi prestazioni dell’Atalanta contro il Liverpool e della Roma contro il Milan, il nostro paese mantiene il primato nel Ranking dei coefficienti UEFA. Secondo quanto riportato da Opta, ...siamolaroma

Ranking UEFA, doccia fredda per il Milan: bruttissime notizie - Non arrivano buone notizie sul fronte Ranking UEFA per il Milan di Stefano Pioli, la sconfitta con la Roma costa carissimo.spaziomilan

Serie A con cinque squadre in Champions League al 99,8%: traguardo ad un passo - Con i risultati dell'andata dei quarti di finale di Champions, Europa League e Conference League, l'Italia è ad un passo dallo slot extra: cosa manca.msn