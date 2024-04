Ramarella verso la Comunità di pratica dell’agricoltura sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 12 aprile 2024) Arezzo, 12 aprile 2024 – L’Aia diè una fattoria di agricolturacreata dalla cooperativaKoinè in collaborazione con il Comune di Pergine, la Conferenza dei sindaci di zona, il dipartimento di salute mentale della Asl Tse. E’ uno spazio abilitante, recentemente anche acquistato dalla cooperativa, per persone in carico ai servizi della salute mentale e sociali dove effettuare attività lavorative, formative, laboratori protetti – anche di tipo diurno – coerenti con i programmi terapeutici di ognuno. E’ anche un punto di aggregazione aperto e uno spazio per le famiglie. Sabato 13 aprile sarà un luogo di confronto sulla funzione sul ruoloe di inclusionenel contesto europeo. “Il nostro obiettivo – annuncia Sautro Testi, il vice Presidente di Koinè che ...