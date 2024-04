Ramadan | in corso Eid al-Fitr | la festività di fine digiuno

(Di venerdì 12 aprile 2024) I fedeli di religione musulmana di tutto il pianeta stanno festeggiando ladel, il mese sacro deldall’alba al tramonto. È infatti inladi Eid al-, che dura tre giorni, fino al 12 aprile. La tempistica di Eid al-– che significa letteralmente “festa della rottura del” – è determinata dall’avvistamento della luna crescente, in accordo con il calendario lunare musulmano. Ilè sacro perché i musulmani lo ritengono il mese in cui i primi versetti del Corano furono rivelati al profeta Maometto, più di 1.400 anni fa. Durante questo periodo i fedeli osservanti digiunano da poco prima della preghiera dell’alba, Fajr, fino alla preghiera del tramonto, Maghrib. Il ...

