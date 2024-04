Rai | ' sul caso Amadeus ricostruzioni fuorvianti e dannose'

(Di venerdì 12 aprile 2024) In merito alle numeroseapparse in questi giorni sui media e relative all'eventualità della conclusione del rapporto tra il servizio pubblico e, la Rai ribadisce in una nota che "si tratta di interpretazioni dei fatti tanto false quantoper l'azienda.che appaiono tanto più fantasiose quando fanno riferimento a presunte pressioni che Rai avrebbe esercitato nei confronti diche invece - come da lui stesso più volte ripetuto anche durante l'ultimo Festival di Sanremo - ha sempre goduto, nelle proprie scelte, della massima autonomia e libertà, che gli sono state riconosciute e garantite dalla Rai stessa, in nome della stima e della profonda fiducia, assolutamente mai venute meno".

È morto l’ operaio di 36 anni precipita to stamani da un tetto di un’abitazione su cui stava lavorando a Magenta , nel Milanese. Era un artigiano di origine albanese che è apparso subito in condizioni ... (ilfattoquotidiano)

L’ad Rai Roberto Sergio tuona dal settimo piano di Viale Mazzini, dove siete ancora per poco visto che la Premier gli darà il benservito, e bolla come “INFINITÀ di false notizie” quelle che ... (bubinoblog)

Un nuovo Incidente sul lavoro questa mattina a Magenta , dove un uomo di 36 anni è morto in un cantiere edile in pieno centro. operaio edile precipita nel vano scale: morto sul lavoro a Magenta ... (ilnotiziario)

Mosca, ferito in un’esplosione ex ufficiale dei servizi ucraini passato coi russi - L’ordigno piazzato sul Suv di Vasily Prozorov, ex funzionario dei servizi di sicurezza ucraini considerato da Kiev un traditore.corriere

Carlo Conti ‘applaude’ Amadeus, ma c’è chi tuona: “Niente riconoscenza con la Rai” - Carlo Conti si complimenta con Amadeus sui social: il gesto scatena pareri contrastanti Non si fa altro che parlare del futuro lavorativo di Amadeus dopo ...televisionando

